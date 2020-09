Ufficiale: Cremonese, dal Cesena arriva il terzino Valeri (Di giovedì 10 settembre 2020) Emanuele Valeri è un nuovo giocatore della Cremonese. Il terzino classe ’98 è stato acquistato dai lombardi a titolo definitivo dal Cesena. Di seguito il comunicato del club: U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cesena F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Valeri. Nato a Roma il 7 dicembre 1998, Valeri è un esterno difensivo cresciuto nel settore giovanile della Lazio. In carriera ha indossato le maglie di Rieti, Lecce e Cesena. Nell’ultima stagione con il club romagnolo ha collezionato 23 presenze e 2 gol. Ufficiale Emanuele Valeri in grigiorosso Esterno sinistro, arriva a titolo ... Leggi su alfredopedulla

FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: ?? UFFICIALE: Emanuele #Valeri è un nuovo giocatore della #cremonese. Arriva a titolo definitivo dal #Cesena https://t.c… - AffariDiCalcio : ?? UFFICIALE: Emanuele #Valeri è un nuovo giocatore della #cremonese. Arriva a titolo definitivo dal #Cesena - NotiziarioC : UFFICIALE: Cremonese, rinnovo del prestito di Valzania dall'Atalanta - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta: Valzania resta in prestito alla Cremonese Ufficiale accordo con obbligo di riscatto per il centrocampista - ansacalciosport : Atalanta: Valzania resta in prestito alla Cremonese. Ufficiale accordo con obbligo di riscatto per il centrocampist… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Cremonese Ufficiale: Cremonese, dal Cesena arriva il terzino Valeri alfredopedulla.com Karpos, Alta Badia e Centro Sportivo Esercito, ingredienti di successo della montagna

Corvara in Badia, 10 settembre 2020_Il rifugio Piz Boé Alpine Lounge ha ospitato nella sua coreografia unica, nel cuore delle Dolomiti, la presentazione della collaborazione che lega il marchio Karpos ...

Primavera Tim Cup, sorteggiato il tabellone: si parte con Milan-Brescia, il Monza pesca il Pisa

È cominciata ufficialmente il 22 agosto la nuova stagione per la Brianza Olginatese Under 15 con qualche allenamento e... La Lega Serie A ha definito il 1° turno eliminatorio della Primavera Tim Cup.

Corvara in Badia, 10 settembre 2020_Il rifugio Piz Boé Alpine Lounge ha ospitato nella sua coreografia unica, nel cuore delle Dolomiti, la presentazione della collaborazione che lega il marchio Karpos ...È cominciata ufficialmente il 22 agosto la nuova stagione per la Brianza Olginatese Under 15 con qualche allenamento e... La Lega Serie A ha definito il 1° turno eliminatorio della Primavera Tim Cup.