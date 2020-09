Supercoppa A1 2020, Brescia-Cantù 88-78: cronaca e tabellino (Di giovedì 10 settembre 2020) Termina 88-78 in favore della Germani Brescia il quinto incontro del gruppo A della Supercoppa A1 2020. In un match sostanzialmente inutile ai fini del passaggio del turno, per via del pass conquistato da Milano, Brescia batte Cantù con un gap di 10 punti. Top scorer dell’incontro Chery con 20 punti mentre tra gli ospiti spicca Johnson a quota 16. IL tabellino GERMANI Brescia-ACQUA S. BERNARDO CANTU’ 88-78 (19-17; 21-25; 26-22; 22-14) Brescia: Parrillo 3, Kalinoski 9, Burns 12, Bertini 0, Sacchetti 9, Crawford 15, Vitali 8, Magro 3, Chery 20, Ancellotti 2, Bortolani 3, Moss 4. CANTU’: Smith 7, Thomas 13, La Torre 5, Leunen 8, Pecchia 4, Bayehe 4, Johnson 16, Woodard 9, Lanzi 0, Kennedy 9, Procida 3, Caglio 0. Leggi su sportface

