Suarez-Juventus, tempi lunghi e affare a rilento: i bianconeri hanno scelto l'alternativa (Di giovedì 10 settembre 2020) La prima alternativa a Suarez in casa Juventus resta quindi Edin Dzeko, capitano della Roma e con un futuro in bilico nonostante gli ultimi post social Leggi su 90min

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - capuanogio : Secondo @sport #Suarez ha per il momento congelato l'opzione di trasferimento alla #Juventus. L'attaccante avrebbe… - marcoconterio : ?? Il punto su #Suarez #Juventus - Intesa biennale da 10 con premi (proposta iniziale 1+1) - Al #FCBarcelona indenn… - ALeoneFN24 : ????#Suarez, #Dzeko o nuove piste a sorpresa? ?? - Matteo29Ju : Più passa il tempo e più dubito dell’arrivo di #Suarez alla #Juventus. Speriamo in qualche buona notizia oggi, maga… -