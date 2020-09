Salvini aggredito a Pontassieve: rosario e camicia strappati (Di giovedì 10 settembre 2020) Matteo Salvini: il leader della Lega è stato aggredito in Toscana (dove si trovava per la campagna elettorale in vista delle Regionali). Nella giornata di ieri, mercoledì 9 settembre, il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Mentre si trovava a Pontassieve (Firenze) per la campagna elettorale in vista delle … Leggi su 2anews

FratellidItalia : #Meloni: 'Solidarietà di FDI a #Salvini, aggredito da una ragazza che gli ha strappato la camicia e la catenina che… - Rinaldi_euro : Atto finale: si passa alle intimidazioni fisiche! Se fosse accaduto a qualcuno del PD sarebbe successo l’inferno! S… - Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - StrunzTruppen : RT @intuslegens: 1) Il sospettato dell'omicidio #WillyMonteiro ammirava Renzi, Conte e il mondo LGBT, ma per voi di sinistra il mandante è… - LaRanaBollita : RT @Ilconservator: Bella sta cosa dove Salvini viene aggredito e il TG1 apre i titoli con il libro di Ken Follet. #tg1 -