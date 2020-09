Roma, Dan e Ryan Friedkin negli spogliatoi a Trigoria (Di giovedì 10 settembre 2020) In mattinata a Roma sono arrivati Dan e Ryan Friedkin. Il club giallorosso sui social ha reso noto l’arrivo del nuovo patron in attesa di una nuova visita magari più lunga nella capitale del Belpaese. “Oggi Dan e Ryan Friedkin sono arrivati nella Capitale e si sono diretti a Trigoria per incontrare Paulo Fonseca e per assistere all’allenamento dei calciatori della Roma”. Oggi Dan e Ryan Friedkin sono arrivati nella Capitale e si sono diretti a Trigoria per incontrare Paulo Fonseca e per assistere all'allenamento dei calciatori dell’#ASRoma pic.twitter.com/AnS5ZMSM5i — AS Roma (@OfficialASRoma) September 10, 2020 Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla

