Possibili nuovi indagati per l’omicidio di Willy. Interrogatori in corso (Di giovedì 10 settembre 2020) Potrebbero arrivare nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo 21enne di Colleferro morto la notte di sabato 5 agosto dopo essere stato pestato da un gruppo di ragazzi. A comunicarlo è l’Ansa, secondo cui i carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, starebbero ascoltando altre persone presenti quella notte. Inoltre, si fa strada l’ipotesi che gli imputati possano essere accusati di omicidio volontario, anziché di omicidio preterintenzionale. Sono attualmente 4 gli indagati: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, di 24 e 26 anni, Mario Pincarelli di 22, Francesco Belleggia, 23 anni. Belleggia – attualmente ai domiciliari – ha accusato i fratelli Bianchi di aver colpito Willy, accusa che i due hanno ... Leggi su open.online

