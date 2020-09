Notizie dal Forex 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1892 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1930. Gli investitori europei recuperano lo choc prodotto dalla pandemia di coronavirus, con l’indice Sentix risalito a luglio a -18,2 punti. USD/YENIl biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 106,02, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 106,66. Rivisto al ribasso il PIL del Giappone nel secondo trimestre, che ha segnato una pesante contrazione del 7,9% su trimestre.GBP/USDLa sterlina ripiega nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2979 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto visto a 1,2922 dollari. I negoziati sulla Brexit continuano a preoccupare Bruxelles sul nodo ... Leggi su quifinanza

GoalItalia : Trattativa che si è accesa a sorpresa: Godin ad un passo dal Cagliari ?? - OfficialASRoma : ?? Losi e Santarini fanno parte degli 11 giallorossi ad aver indossato per almeno 100 volte la fascia da capitano da… - LinoGuanciale : Dobbiamo sostenere la cultura, l'arte e lo spettacolo dal vivo. Con 'Non Svegliate Lo Spettatore' siamo tornati in… - LorenzoPuliga : RT @GoalItalia: Trattativa che si è accesa a sorpresa: Godin ad un passo dal Cagliari ?? - AcidoBianconero : Ciao, ci sono notizie dal gruppo RCS? La pravda rosa che dice? Come procede il rispetto dei protocolli??? -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie dal Coronavirus ultime notizie. In Italia 1.597 positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Coronavirus: in E-R 110 nuovi casi e un morto

Trentatre i casi legati a rientri dall'estero, e otto da altre regioni. In regione si registra anche un nuovo decesso, un uomo di 89 anni della provincia di Reggio Emilia. Un nuovo paziente in terapia ...

Riprese a San Salvo le attività del centro aggregativo "Il Mondo dei Bambini"

Il Centro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:15 ... Lo facciamo garantendo gratuitamente notizie di pubblica utilità a un numero sempre crescente di utenti. Un lavoro che richiede tempo nel ...

Trentatre i casi legati a rientri dall'estero, e otto da altre regioni. In regione si registra anche un nuovo decesso, un uomo di 89 anni della provincia di Reggio Emilia. Un nuovo paziente in terapia ...Il Centro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:15 ... Lo facciamo garantendo gratuitamente notizie di pubblica utilità a un numero sempre crescente di utenti. Un lavoro che richiede tempo nel ...