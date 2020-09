No, MediaWorld non sta regalando iPhone 12 (Di giovedì 10 settembre 2020) Giovedì 10 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un messaggio che sta circolando tramite sms. Il messaggio oggetto della nostra verifica ha come presunto mittente MediaWorld, catena di elettrodomestici con 117 punti vendita in Italia, e un testo che recita: «Ciao, abbiamo provato a chiamarti, ma non abbiamo ottenuto risposta. C’è un trasferimento in sospeso sul tuo account». L’sms oggetto della nostra verificaIl messaggio contiene anche un link, che conduce a una pagina web in cui viene annunciata la vittoria di un iPhone 12 nell’ambito del «programma di premi MediaWorld 2020», da ritirare dopo aver compilato un breve sondaggio. Il link al quale rimanda l’sms oggetto ... Leggi su facta.news

Per poter vivere casa propria in tutto e per tutto, può essere utile avere a disposizione elettrodomestici di ultima generazione. Grazie alle nuove tecnologie, infatti, le pulizie degli ambienti saran ...

Tornano le fantastiche offerte del Solo per oggi di Mediaworld, sconti che durano solo 24 ore e che quindi scadono allo scoccare della mezzanotte. Come d’abitudine Mediaworld propone numerosi prodotti ...

