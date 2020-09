Multa selvaggia: il governo Giallo-rosso farà cassa sugli automobilisti in divieto di sosta (Di giovedì 10 settembre 2020) di Luigi Gabriele. Inserita nel Decreto Semplificazioni una norma, ferma da un anno in Commissione Trasporti e ulteriormente peggiorata, che permette ad ausiliari, autisti di autobus e netturbini di fare multe per divieto di sosta, anche con fotocamere o telecamere digitali. E’ dal novembre 2018 che ci provano ed è da allora che lotto contro questa ipotesi, ma questa volta è stato agevole, approfittando dell’estate e della distrazione dovuta alla pandemia. A questo link potete risentire una lunga intervista in cui racconto la vicenda e, se ascoltate bene, potete intuire anche chi erano i poteri interessati a questa manovra. La cosa strana è che, ho sempre riscontrato un appassionato interesse da parte di un Deputato 5Stelle, che poi si scoprì aver lavorato nel passato ... Leggi su ilparagone

