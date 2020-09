MasterChef, uno dei più temuti giudici verso l’addio? L’indiscrezione (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo un’indiscrezione, uno dei più temuti e amati giudici di MasterChef potrebbe abbandonare lo show e la televisione. La decisione coglie tutti alla sprovvista Fonte: InstagramMasterChef è uno dei programmi più amati e seguiti in Italia. È il format che ha reso famosi chef stellati e che ha riportato in auge la cultura culinaria. A colpi di Mystery box, Invention test e Pressure test i concorrenti devono dare vita a piatti gustosi ed eleganti, sotto l’occhio vigile dei giudici. Lo show è giunto alla nona edizione, in attesa della decima stagione che è in programmazione. Negli anni abbiamo assistito a scene esilaranti che ormai sono diventate storiche. Molta della fortuna della trasmissione è dovuta ai ... Leggi su chenews

Nellseyes : @Cinzy08_ E ovviamente non è perchè va in onda Masterchef, perchè è uno di quei programmi come survivor che seguire… - GiancarloCresci : @Claudia_Cabrini Vabbè, ma tutti questi show sono un po’ preconfezionati. Per citarne uno, Masterchef... - Franciacortex : @Valerio864dd E se uno uccide l'altro con un coltello da cucina chiudiamo Masterchef? - softgarou : Uno dei concorrenti è uguale a gilberto di masterchef sto avendo i war flashbacks ?? #BakeOffItalia - selinyyavas : @Danilo_Zanna @avukatergunn Guardo Masterchef ogni sera. Tu parli turco sempre molto bene, chef. Sono uno studente… -

Ultime Notizie dalla rete : MasterChef uno Masterchef, un temutissimo giudice dice ‘addio’ alla televisione: clamorosa decisione SoloGossip.it Cuscini, kit igienici e minibar: ecco tutti gli errori da evitare in un albergo. Parola di Bruno Barbieri

Intervista allo chef e conduttore, ora in tv con “4 hotel”, che annuncia una svolta: «Sto lavorando a un progetto nel campo dell’hotellerie. Vorrei una cosa mia» MILANO. Potrebbe essere nell’hotelleri ...

Masterchef, un temutissimo giudice dice ‘addio’ alla televisione: clamorosa decisione

Per i fan di Masterchef arriva una notizia che coglie davvero di sorpresa: uno dei giudici del programma, potrebbe abbandonare lo show e la televisione. Scopriamo i dettagli dell’indiscrezione. Master ...

Intervista allo chef e conduttore, ora in tv con “4 hotel”, che annuncia una svolta: «Sto lavorando a un progetto nel campo dell’hotellerie. Vorrei una cosa mia» MILANO. Potrebbe essere nell’hotelleri ...Per i fan di Masterchef arriva una notizia che coglie davvero di sorpresa: uno dei giudici del programma, potrebbe abbandonare lo show e la televisione. Scopriamo i dettagli dell’indiscrezione. Master ...