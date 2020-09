Lucio Battisti, stasera il docufilm su Rai2 a 22 anni dalla sua morte (Di giovedì 10 settembre 2020) Dal regista Giorgio Verdelli va in onda oggi, in prima serata su Rai2 “Io Tu Noi, Lucio”, docufilm incentrato sul grande Lucio Battisti, scomparso 22 anni fa Il 9 settembre del 1998 ci lasciava uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. A 22 anni di distanza, questa sera l’attrice Sonia Bergamasco, renderà omaggio al grande artista Lucio Battisti, attraverso la raccolta di testimonianze di persone che, nel corso della loro vita, lo hanno conosciuto. Prodotto da Alessandro Lostia per Indigostories, Io Tu Noi, Lucio sarà un viaggio nel tempo e nel mondo di Lucio Battisti, un percorso che riprenderà le varie ... Leggi su zon

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9settembre 1998 muore Lucio #Battisti, autore e interprete di molte delle più belle canzoni ital… - chetempochefa : “Davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita' In occasione dei 22 anni dalla scomparsa di Lucio Battist… - RaiRadio2 : Un artista puro, geniale e mai servile: il #9settembre 1998 il mondo della musica perdeva #LucioBattisti. A noi rim… - joanderter : RT @MMirella28: Augurandovi una buona continuazione,è una buona serata Capire tu nn puoi,tu chiamale emozioni se vuoi Lucio Battisti https:… - giorgiobigi1 : RT @MMirella28: Augurandovi una buona continuazione,è una buona serata Capire tu nn puoi,tu chiamale emozioni se vuoi Lucio Battisti https:… -