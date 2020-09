Lovers, recensione: drammi d’amore intercontinentali (Di giovedì 10 settembre 2020) recensione di Lovers, il nuovo film di Nicole Garcia presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2020. Capita puntualmente, ogni anno, di chiedersi cosa ci faccia un determinato film nel concorso principale di un festival cinematografico importante, e con questa recensione di Lovers ci poniamo il quesito a proposito del nuovo lungometraggio di Nicole Garcia, presentato in anteprima mondiale alla 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un approdo abbastanza inatteso per la nota attrice e cineasta francese, che dopo essere stata in corsa per il Leone d'Oro già nel 1998 ha poi preferito giocare in casa puntando su Cannes, dove è stata selezionata in concorso nel 2002, nel 2006 e nel 2016. Essendo saltata l'edizione 2020 ... Leggi su movieplayer

