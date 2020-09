L’attacco di Saviano al Pd: “Non ha una posizione su nulla, è solo vapore acqueo” (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – “Il Pd è ormai solo vapore acqueo. Qui sulla Stampa è dove spiego perché non se ne può più della mancanza di identità del partito che occupa maggioritariamente lo schieramento di centrosinistra. Che poi le mie sono le stesse critiche che facevano anche altri prima di accucciarsi sulle ginocchia di Conte. Qui è dove spiego perché non se ne può più di chi non ha una posizione su nulla e giustifica la propria esistenza da 25 anni prima in opposizione a Berlusconi e poi a Salvini. Indignandosi quando sono all’opposizione e lasciando tutto immutato (per meglio gestire il potere) quando sono al governo. Questa non è politica, ma arte della sopravvivenza“. Lo scrive su facebook Roberto Saviano. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: L’attacco di Saviano al Pd: “Non ha una posizione su nulla, è solo vapore acqueo” Il taglio dei parlamentari? A Montecitorio è già realtà: non votano in 261 Regionali Puglia, sindaco di Lucera a Salvini: “Conosco la differenza tra pioggia e piscio” VIDEO | Donne, Casellati: “Hanno costruito paese democratico, nessun traguardo precluso” Recovery Fund, Speranza: “Basta tagli alla sanità, ora una vera riforma del Servizio sanitario” Liliana Segre compie 90 anni, la telefonata di Mattarella Leggi su dire

