Lampedusa, l’hotspot zeppo fino all’inverosimile di migranti. La gente: «Conte ci ha preso in giro» (Di giovedì 10 settembre 2020) Altri arrivi, tornano le proteste. A Lampedusa è andata in onda la farsa del governo Conte. L’annuncio era stato fatto con toni trionfalistici, «abbiamo svuotato l’hotspot». L’illusione è durata pochissimo, gli sbarchi hanno avuto luogo mentre i rosso-gialli facevano finta di non vedere e di non sentire. Il risultato: l’hotspot è di nuovo pieno. Anzi, zeppo fino all’inverosimile. Lampedusa di nuovo allo stremo, la rabbia di Cateno De Luca «Adesso è tutto ancora più chiaro e inequivocabile». Lo afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca. «Dalla truffa si è passati alla farsa e dalla farsa si continua con la truffa di Stato. Se il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ... Leggi su secoloditalia

