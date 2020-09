Kolarov si presenta:”Qui per vincere” (Di giovedì 10 settembre 2020) Kolarov è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il serbo, dopo tre stagioni in giallorosso, ha lasciato la capitale per indossare i colori nerazzurri. Il costo del trasferimento è di soli 2 milioni di euro con bonus. Un’operazione voluta fortemente da Antonio Conte per aumentare l’esperienza in difesa con un giocatore di grande qualità. Kolarov:”Qui per vincere.Mi ispiro a Mihajlovic” Non ha usato mezze misure l’ex terzino giallorosso. Come lui stesso ha dichiarato ai microfoni di Inter Tv:“Per me è stata una scelta facile, quando ho ricevuto la chiamata dell’Inter non ci ho pensato due volte e ho accettato volentieri”. Il serbo ha dichiarato di avere come punto di riferimento Mihajlovic che considera il suo modello e fonte d’ispirazione. Entrambi sono ... Leggi su sport.periodicodaily

infoitsport : VIDEO – L’Inter presenta Kolarov: “Quel tiro contro le leggi della fisica…” - zazoomblog : Inter Kolarov si presenta così: “mi aspetto di segnare nel derby” - #Inter #Kolarov #presenta #così: - _SiGonfiaLaRete : Inter, #Kolarov si presenta: “Finalmente qua. Idolo Mihajlovic, voglio fare come lui…” - CalcioWeb : #Inter, #Kolarov si presenta così: 'mi aspetto di segnare nel derby' - - junews24com : Inter, Kolarov si presenta: «Qui per Conte e per vincere» - VIDEO - -