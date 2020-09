Juve, Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo e Kulusevski (Di giovedì 10 settembre 2020) TORINO - Dopo Bonucci, Chiellini e Szczesny , Andrea Pirlo riabbraccia alla Continassa anche Cristiano Ronaldo , Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot e Luca Pellegrini , reduci dagli impegni con le ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : CT: 'La Juve ha ritrovato i difensori. Le buone notizie per Pirlo sono quelle arrivate dalla Nations League: Chiell… - juventusfc : E' il momento di un primo bilancio per Mister @Pirlo_official L'intervista ESCLUSIVA è sulla nostra sezione… - forumJuventus : Domenica 13 alle 10:30 su Sky Sport prima amichevole per la Juve di Pirlo contro il Novara ???… - junews24com : Boniek: «Pirlo avrà l'aiuto di tutto, un po' di coraggio ci vuole» - - CorSport : #Juve, #Pirlo ritrova #CristianoRonaldo e #Kulusevski ?? -