Il 5S Vignaroli: «Interrogo il governo sul caso Sardegna». Poi spara a zero contro la Regione Lazio (Di giovedì 10 settembre 2020) Il deputato 5S Stefano Vignaroli, risultato positivo al Covid dopo alcuni giorni passati in Costa Smeralda, non è ancora uscito dal tunnel. Dal 26 agosto, giorno in cui il parlamentare ha annunciato su Facebook di essersi ammalato, non si è ancora negativizzato dal coronavirus. Il pentastellato ora ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno, della Salute, del Lavoro e dei Trasporti per far luce sul boom dei contagi in Sardegna e sollecitare il governo ad adottare ulteriori contromisure. Il deputato 5S: «Sul traghetto c’era chi si misurava la febbre» «In una situazione così complessa – dice Vignaroli intervistato dall’Adnkronos – le responsabilità sono diffuse. E riguardano sia i singoli sia i proprietari di ... Leggi su secoloditalia

