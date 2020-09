"I pensieri volano". Body color panna attillatissimo, Elisabetta Gregoraci semplicemente pazzesca | Guarda (Di giovedì 10 settembre 2020) E chi l'ha detto che per essere tremendamente sexy bisogna spogliarsi? Questa foto di Elisabetta Gregoraci sta lì a dimostrarlo. La showgirl, a corredo, scrive: "Giornata milanese oggi, sono in camera e i miei pensieri volano: è iniziato il countdown... sono molto emozionata per questa nuova avventura! Vi sento tanto, grazie". L'ex di Flavio Briatore si riferisce al Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5 a cui sta per prendere parte in veste di attesissima inquilina. E la Gregoraci si prepara così, come potete vedere nella foto qui sotto: fasciata in un Body bianco e attillatissimo, mano nei capelli e l'altra a reggere lo smartphone con cui si scatta il selfie che state vedendo. Segni particolari? Una bellezza irraggiungibile. Una ... Leggi su liberoquotidiano

AnnaM75 : RT @Elenaturcina73: Con i pensieri spettinati che volano, tra quelli di oggi, e quelli di ieri, come le nuvole al vento, che sussurra loro… - Teak_Mustang : @Saretta44670391 @italiano705 I più tanti pensieri volano, nell‘ eternita‘ - MajorityRights : RT @Elenaturcina73: Con i pensieri spettinati che volano, tra quelli di oggi, e quelli di ieri, come le nuvole al vento, che sussurra loro… - GraceNoMD1 : “Al Mattino Presto, Il Morale È Alto. Durante Il Giorno Scende?? I Pensieri Volano A Casa”??Buona Giornata Mattinier… - VentagliP : RT @emma_gattoni: #VoceDiCarneEAnima #VentagliDiParole .... Dipingere i desideri con i pensieri che volano via ... -Marilyn Monroe https:… -

Ultime Notizie dalla rete : pensieri volano Grande Fratello Vip: countdown sensuale di Elisabetta Gregoaci SoloDonna Emirates riconosciuta da Altroconsumo nella sua classifica riguardo le Compagnie Aeree

Quando gli italiani scelgono di volare, sono molto chiari sulle caratteristiche che cercano in una compagnia aerea. La destinazione finale è senza dubbio in cima ai loro pensieri, ma volare comodament ...

Quando gli italiani scelgono di volare, sono molto chiari sulle caratteristiche che cercano in una compagnia aerea. La destinazione finale è senza dubbio in cima ai loro pensieri, ma volare comodament ...