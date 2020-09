Firenze, bambino di 8 anni positivo al Covid nella scuola vip: in quarantena due classi e due maestre (Di giovedì 10 settembre 2020) Le scuole riaprono e - come previsto - iniziano i problemi: un alunno risulta positivo al coronavirus e due classi finiscono in quarantena. Accade a Firenze alla International School of Florence , ... Leggi su leggo

BiancaBerry88 : RT @cjmimun: E' risultato positivo al Coronavirus un bambino di 8 anni di una classe di seconda elementare all'International School of Flor… - cjmimun : E' risultato positivo al Coronavirus un bambino di 8 anni di una classe di seconda elementare all'International Sch… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #firenze, bambino di 8 anni positivo al Covid: in quarantena due classi e due maestre - leggoit : #firenze, bambino di 8 anni positivo al Covid: in quarantena due classi e due maestre - 03Ginevra : RT @elisa24102: Perugino Madonna col Bambino in Trono tra S.Giovanni Battista e S.Sebastiano 1493 Dettaglio Olio su Tavola Uffizi Firen… -