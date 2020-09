Ex tronista più amata di Uomini e Donne mamma per la prima volta: nato Gennaro Maria (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo essere stata prima corteggiatrice e poi tronista è diventata uno dei volti più amati di Uomini e Donne. I veri fan del dating show di Canale 5 non potrà dimenticare Paola Frizziero, che nelle ultime ore è diventata mamma per la prima volta. E’ nato il primogenito Gennaro Maria! Paola Frizziero è diventata mamma... L'articolo Ex tronista più amata di Uomini e Donne mamma per la prima volta: nato Gennaro Maria proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

