ELEMENTARY 6 da giovedì 10 settembre su RAI 4 (Di giovedì 10 settembre 2020) Un telefilm molto amato torna stasera sulla rete Rai più specializzata in fiction estera. Ecco dunque tutte le notizie su ELEMENTARY 6, in partenza su Rai 4.Leggi anche: GREY’S ANATOMY 17: iniziate le riprese!Dal 10 settembre, ogni giovedì alle 21.20, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) riporta in azione il detective più eccentrico del piccolo schermo e la sua fidata collaboratrice, ovvero Sherlock Holmes e Joan Watson, nella sesta stagione della fortunata serie “ELEMENTARY”, che rielabora in chiave moderna il mito del detective creato da Sir Arthur Conan Doyle. Per la prima volta su Rai 4, la sesta stagione di ELEMENTARY prosegue le avventure del tormentato ma geniale Sherlock Holmes, interpretato da Jonny Lee Miller, un ex consulente di Scotland Yard che si è ... Leggi su tvsoap

