El Shaarawy torna in Europa: c’è l’ok dello Shanghai Shenhua (Di giovedì 10 settembre 2020) Stephan El Shaarawy potrebbe tornare in Europa almeno fino a gennaio: c’è il via libera dello Shanghai Shenhua Stephan El Shaarawy potrebbe tornare in Europa almeno fino a gennaio. È arrivato il via libera da parte dello Shanghai Shenhua, a cui l’attaccante italiano è legato fino al 30 giugno 2022. La decisione del club cinese è quasi obbligata a causa dell’emergenza Coronavirus, che bloccherà il campionato dal 28 settembre. Considerando gli impegni con la nazionale, il classe ’92 dovrebbe inoltre osservare sei settimane di quarantena viaggiando tra Italia e Cina. Motivo che lo spingerebbe a una permanenza di qualche mese ... Leggi su calcionews24

