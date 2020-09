Don Felice La Rosa sorpreso in auto a compiere atti sessuali con un minorenne (Di giovedì 10 settembre 2020) Don Felice La Rosa, ex parroco di Zungri (Vibo Valentia) è nuovamente stato arrestato per atti sessuali con minori. Non è la prima volta che il parroco finisce nel vortice delle accuse per reati sessuali. sorpreso in auto con un minorenne Don Felice La Rosa è nuovamente stato arrestato dopo essere stato colto in flagrante dagli uomini del commissariato di Gioia Tauro mentre si trovava nella sua auto a compiere atti sessuali con un minore. Al momento, Don Felice è ai domiciliari, accusato di atti sessuali con stranieri. L’ordinanza cautelare è stata ... Leggi su thesocialpost

