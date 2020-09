Dl semplificazioni: Azione, tomba per rigenerazione urbana (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Il governo ha messo la fiducia, per l'ennesima volta, sul dl semplificazioni ma il decreto che doveva servire a semplificare altro non sarà che la tomba della rigenerAzione urbana”. Lo affermano Enrico Costa, deputato di Azione, e Flavia De Gregorio, componente del Comitato di Azione e consigliera municipale. “Nell'iter del provvedimento, la maggioranza -ricordano- ha approvato un emendamento di Leu che stabilisce che le semplificazioni previste per le ristrutturazioni non si applichino agli interventi di demolizione e ricostruzione e agli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti nelle zone omogenee A, a meno che non siano mantenuti identici. Interventi che oggi richiedono una semplice Scia ... Leggi su liberoquotidiano

Pubblicazione dei tempi di chiusura delle pratiche e di erogazione dei servizi da parte degli enti. Ne deriva trasparenza per i cittadini e una sana competizione tra le amministrazioni. Le amministraz ...

