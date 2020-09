DayDreamer, anticipazioni: arriva Huma, la perfida madre di Emre e Can (Di giovedì 10 settembre 2020) Nelle ultime puntate di DayDreamer, i telespettatori hanno sentito parlare spesso della madre di Can ed Emre. Tra qualche settimana finalmente, la signora Huma (Ipek Tenolkay), approderà nelle puntate italiane della serie, pronta a creare scompiglio nelle vicende. Come si è già intuito, Can non avrà affatto un buon rapporto con la madre, rea di averlo diviso dal fratello Emre quando quest’ultimo era ancora un bambino. Nelle prossime settimane dunque, si capirà meglio come e perché, i rapporti tra madre e figlio si siano deteriorati così tanto. DayDreamer, Can si è sentito abbandonato da Huma in passato Dando uno sguardo alle anticipazioni turche, si viene a ... Leggi su tutto.tv

