Da Blm a Colleferro, l’antifascismo ormai è un brand per vip e influencer (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – L’antifascismo è morto. Lo hanno ammazzato i partigiani dell’Anpi, che danno del «fascista» a Trump e Berlusconi. Lo ha seppellito Chiara Ferragni, che attribuisce una «cultura fascista» ai quattro coatti di Colleferro. Se il fascismo può diventare letteralmente tutto, allora non è più niente, e perciò l’antifascismo diventa nulla più di una moda, un brand da dare in pasto all’influencer di turno. Che lo addenta, lo trangugia e lo risputa. Dalle fabbriche agli atelier, dalle officine ai set fotografici. Da Che Guevara a Baby K.La «cultura fascista» di ColleferroIn questo turbinio di fazzoletti rossi e paillettes, tutto diviene rarefatto, sfuggente, impalpabile. La «cultura fascista» ... Leggi su ilprimatonazionale

Franci723 : Che pena ?????? - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Antifascismo e paillettes - IlPrimatoN : Antifascismo e paillettes - claire_cocteau : Colleferro è la modernità ignorante dilagata – che c’entrano le razze, qui siamo oltre, oppure molto prima, qui nep… - emilianogriff78 : @bombaalbosforo @adessounpomeno @marcotamboo Che poi nn ci sia correlazione tra blm e Colleferro boh. Me sa che nn… -

Ultime Notizie dalla rete : Blm Colleferro Da Blm a Colleferro, l’antifascismo ormai è un brand per vip e influencer Il Primato Nazionale