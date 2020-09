CdS - Dubbi sulla permanenza di Fabian: c'è il Psg e può essere sacrificato per il modulo (Di giovedì 10 settembre 2020) Dubbi sul futuro a Napoli di Fabian Ruiz. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda della corte del Psg e spiega che, a causa del nuovo modulo, il 4-2-3-1, lo spagnolo potrebbe anche essere ceduto. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS - Dubbi sulla permanenza di Fabian: c'è il Psg e può essere sacrificato per il modulo - fcin1908it : Inter, oggi Vidal incontra il Barcellona: c'è distanza. CdS: 'Pochi dubbi sul finale. Conte...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Dubbi

GiocoNews.it

Conte Inter, il mister stando a quanto riportato stamani dall'edizione del Corriere dello Sport avrebbe deciso che il sacrificabile in mediana sarebbe Marcelo Brozovic. Il motivo? Puntare tutto su Ste ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’Inter non ha mollato la presa sul mercato per Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. A differenza diTonali, la dirigenza nerazzu ...