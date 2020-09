CAM Paolisi, Errico: “Non vanno lasciati soli, in piazza al fianco dei lavoratori” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola Manfredi (Bn) – “Esprimo la mia vicinanza e solidarietà, non solo verbale ma anche fattiva, ai lavoratori del gruppo CAM di Paolisi, facente parte del gruppo DEMA realtà regionale operante nel comparto costruzioni aeronautiche’’. Così Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con la lista Campania Libera a sostegno del Presidente De Luca. “Mi unisco – prosegue Errico – ai numerosi e giusti appelli, che in queste ore si stanno succedendo, rivolti alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Il governo, oltre che l’INPS ovviamente, possono e devono trovare una soluzione seria e risolutiva. Addirittura in tutto il territorio regionale a perdere il posto di ... Leggi su anteprima24

user_tv : Crisi Cam, parla Mauro. Difficile situazione a Paolisi -

