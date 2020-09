Calcio Rimini, un caso di positività: sospese le attività della prima squadra (Di giovedì 10 settembre 2020) “Il Rimini FC comunica che tutte le attività collegate alla prima squadra sono al momento sospese, in quanto un proprio tesserato è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato. La società si è immediatamente attivata tramite il dott. Cesare Gori e in collaborazione con l’AUSL della Romagna, già nel primo pomeriggio odierno sono stati effettuati i tamponi a staff dirigenziale, staff tecnico e a tutti i componenti della rosa“. Lo ha scritto il Rimini Football Club a proposito di un caso di positività riscontrato nella prima squadra del club. “Contestualmente si è provveduto alla sanificazione ed igienizzazione dei locali adibiti a ... Leggi su sportface

