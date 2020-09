Bersani a La7: “Draghi dopo Conte? Ma quale Draghi. Gli voglio bene, ma la gente non ha capito che dove finisce la sinistra c’è la destra” (Di giovedì 10 settembre 2020) Un governo Draghi dopo l’esecutivo guidato da Conte? Secondo Pier Luigi Bersani è impossibile. “C’è chi dice meglio uno come Draghi? No..no…io gli voglio bene, lo stimo moltissimo. Ma la gente che pensa che dopo una situazione così possa venire Draghi…Qui arriva la destra. dove finisce la sinistra larga, larghissima e plurale arriva la destra”, risponde l’esponente di Articolo 1, intervistato a Di Martedì, su La7. “In Italia non ci sono in mezzo i liberali. Il mondo si sta ricomponendo due campi”, spiega Bersani, sottolineando, riferendosi in particolare alle regionali, ... Leggi su ilfattoquotidiano

