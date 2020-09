Ari Boulogne è davvero figlio di Alain Delon? Un mistero lungo decenni tra segreti, accuse e una maxi eredità (Di giovedì 10 settembre 2020) Ari Boulogne è davvero figlio di Alain Delon? Oramai sono decenni che il mistero sulla paternità sorta attorno al figlio di Nico, la cantante dei Velvet Underground scomparsa nel 1988, è di dominio pubblico in Francia. Nei giorni scorsi, però, la questione è tornata alla ribalta per vie giudiziarie. Boulogne, nato come Ari Paffgen nel 1962 (oggi ha 58 anni), ha recentemente presentato al tribunale di Orleans una richiesta di riconoscimento di paternità. Richiesta comunque rigettata per incompetenza territoriale, in quanto il celebre attore dagli occhi blu, interprete di Rocco e i suoi fratelli e La piscina, possiede sì una casa nella regione del Loiret, ma è cittadino svizzero dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

Riuscirà mai Ari Boulogne, 58 anni, a farsi riconoscere come figlio di Alain Delon? E lo è davvero? Se si guarda alle foto dell’uomo, ma soprattutto di qualche anno (Ari è molto segnato oggi dalla vit ...

