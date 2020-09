App e farmaci a casa, Gilead Sciences premia innovazioni hi-tech contro Hiv (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) – Si è concluso l’hackaton online di Devs for Health, il primo progetto italiano di Open Innovation dedicato al mondo dell’Hiv, promosso e organizzato da Gilead Sciences con medici e pazienti. A primeggiare sono stati Unlock 4/90 e fHive: due progetti che esprimono il migliore connubio tra innovazione, fattibilità e coerenza con gli obiettivi dell’hackathon, ovvero trovare soluzioni per migliorare la qualità di vita del paziente e contribuire all’emersione del sommerso. A sceglierle, una Giuria multidisciplinare di esperti: medici, esperti di digital health rappresentanti di associazioni e delle istituzioni.FHive è una app che mira a sensibilizzare l’utente, a informarlo sui rischi della mancata diagnosi e sui test: una soluzione che aiuterà a ... Leggi su calcioweb.eu

