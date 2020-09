Almanacco del 10-09-2020 ore 07:30 (Di giovedì 10 settembre 2020) Almanacco del giorno sabato 8 agosto Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Domenico di sacerdote San Ciriaco di Roma diacono e Martire sono nati quest’oggi Dustin Hoffman Dino De Laurentiis Emiliano Zapata Roger Federer Danilo Gallinari E quante cose Viaggio nel tempo anzi andiamo subito 8 agosto del 1908 ricordiamo il primo volo in pubblico dei fratelli Wright di fronte allo scarso interesse dell’esercito americano le accuse di Black da parte degli Europei fratelli Wright Guarda nel vecchio continente per lanciare le loro macchine volanti dopo il primo storico volo del 17 dicembre 19038 agosto del 1956 ricordiamo la tragedia di Marcinelle a meno di due settimane dell’affondamento della Andrea Doria l’Italia Colpita da una nuova e più grave tragedia nel 1942 ricordiamo gambe l’indipendenza dell’India e ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 10-09-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedì, 10 Settembre 2020 - - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Santi del 10 Settembre 2020 - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 10 Settembre 2008 ? Accensione del Large Hadron Collider presso il CERN di Ginevra - IIrimea : Accadde Oggi 10 settembre 1952 - In onda il primo tg italiano (68 anni fa): La regata storica di Venezia; i funeral… -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del

Tutto Lega Pro

Aru si è ritirato dal Tour de France. Perché condannarlo? Il ciclismo è fatica: non vince il più forte, ma il più realista. E’ la lezione della vita Un ciclista lo sa bene: la sua bicicletta è una pen ...In digitale gli eroi classici che continuano a essere protagonisti di saghe letterarie. In edicola e App: l’intervista di Patrizia Violi a Stephen Fry, autore ispirato dalla mitologia ...