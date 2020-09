Addio a Diana Rigg, dalla moglie di 007 a Lady Olenna di Games of Thrones (Di giovedì 10 settembre 2020) Da 007 al Trono di Spade. L'attrice britannica Diana Rigg, che ha ricoperto il ruolo dell'unica moglie di James Bond nella popolare saga cinematografica nel film «007 al servizio segreto di Sua Maestà» (1969), al fianco di George Lazenby, è morta all'età di 82 anni. A Rigg era stato diagnosticato un tumore nello scorso marzo e, secondo quanto ha riferito sua figlia Rachael Stirling, «ha trascorso i suoi ultimi mesi riflettendo con gioia sulla sua vita straordinaria, piena di amore, risate e un profondo orgoglio per la sua professione». Vincitrice di un Emmy Award e di un Tony Award, Rigg aveva raggiunto la fama internazionale negli anni '60 con l'interpretazione della seducente spia Emma Peel della serie tv «Agente ... Leggi su iltempo

