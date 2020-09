Zaniolo come Ancelotti 40 anni fa. E lui consiglia: “Arretra a centrocampo”. Poi svela un aneddoto… (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ora è Zaniolo. Allora fu Ancelotti. Sempre alla Roma, sempre in gioventù. Così come il giovane talento giallorosso, che in 9 mesi ha subito per ben due volte la rottura del legamento crociato – ma di entrambe le ginocchia – 40 anni fa fu Carletto Ancelotti ad “anticiparlo”. Nell’81 il primo grave stop, con assenza ai Mondiali in Spagna dell’anno dopo, nell’83 il secondo. Ma ha arretrato la sua posizione da trequartista a mediano e la vita gli ha restituito poi trofei, vittorie e gioie. E’ quello che l’attuale allenatore dell’Everton sintetizza in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Ho visto l’infortunio a Zaniolo e mi sono subito accorto di che cosa gli era capitato. Purtroppo ... Leggi su calcioweb.eu

