Us Open, quarti maschili: avanzano Carreno Busta e Zverev (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev i primi due semifinalisti dell'Open degli Stati Uniti 2020. Pablo, che battaglia In uno spettacolare match serale, durato 4 ore e 8 minuti, lo spagnolo ... Leggi su gazzetta

Nella notte si sono disputati i primi due quarti di finale del tabellone femminile degli US Open 2020. A conquistare il pass per la semifinale sono state Jennifer Brady e Naomi Osaka, uscite vincitric ...Stupisce, ma fino a un certo punto, vedere il nome di Jennifer Brady tra le semifinaliste dello US Open 2020. La venticinquenne di Harrisburg, capitale della Pennsylvania, è addirittura la prima a qua ...