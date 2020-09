Traffico Roma del 09-09-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto intenso il Traffico sulla Tangenziale Est con code tra via Tiburtina è uscita per la A24 in direzione San Giovanni code Traffico anche sulla via Cassia tra il raccordo è via dei due punti nelle due direzioni si rallenta per un incidente sulla via del mare all’altezza di Vitinia nei due sensi di marcia nuovi lavori da questa mattina centro in via di San Vito con chiusura tra via Pellegrino Rossi via Carlo Alberto in pieno svolgimento la manifestazione in via Molise nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico termine previsto per le 13:30 in programma lavori notturni sulla tangenziale est nella galleria nuova circonvallazione interna tunnel chiuso dalle 22 di questa sera in direzione della via sala con riapertura alle 6 di domattina per dettagli su ... Leggi su romadailynews

