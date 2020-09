Temptation Island 8: tra i tentatori anche un affascinante ragazzo già visto a Uomini e Donne e GFVIP (Di mercoledì 9 settembre 2020) Manca ormai una settimana all’inizio di Temptation Island 8, che inizierà mercoledì 16 settembre su Canale 5, in prima serata. Il docu reality, condotto da Alessia Marcuzzi, sarebbe dovuto iniziare oggi ma, a causa dell’abbandono anticipato di una coppia, pare per un tradimento, la produzione ha dovuto rimandare di una settimana per trovarne una nuova. All’inizio si temeva per uno slittamento più importante, fortunatamente si è trattato di una sola settimana. Tra i tentatori di Temptation Island un volto di Uomini e Donne e GF VIP Nell’attesa di sapere chi è la coppia che si è ritirata per il tradimento, e soprattutto di conoscere il nome dei nuovi concorrenti che faranno parte del cast di ... Leggi su tutto.tv

zazoomblog : Temptation Island Emanuele Cirilli e Debora Onorato sono diventati genitori: «Melissa ringrazia tutti» -… - LaisaBendi : Ogni volta che vedo una pubblicità di temptation island mi sale l'Itachi Uchiha - heyyfra : stasera live non è la durso domani bake off italia sabato tu si que vales lunedì grande fratello mercoledì temptati… - mediterranew : “Temptation Island” 2020, ecco quando inizia... - IncontriClub : Anna Ascione: chi è la fidanzata di Gennaro Mauro di Temptation Island 8 -