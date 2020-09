Sandro Tonali è ufficialmente un calciatore del Milan (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sandro Tonali è ufficialmente un calciatore del Milan. Il club rossonero lo ha annunciato sul suo sito internet. “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore indosserà la maglia numero 8”. L'articolo Sandro Tonali è ufficialmente un calciatore del Milan ilNapolista. Leggi su ilnapolista

acmilan : Official Statement: Sandro Tonali ? - AntoVitiello : Visite mediche per Sandro #Tonali alla clinica 'La Madonnina', le immagini del suo primo giorno rossonero #Milan… - DiMarzio : C’è anche la firma adesso di Sandro #Tonali con il @acmilan ? #calciomercato @SkySport - kurdimilanista : RT @acmilan: Official Statement: Sandro Tonali ? - ACMilanClubPNW : RT @TeamMilanAC: SANDRO TONALI E ROSSONERO ???? -