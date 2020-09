Salvini mostra camicia strappata e rosario rotto dopo l'aggressione a Pontassieve (Di mercoledì 9 settembre 2020) Agenzia Vista, Toscana, 09 settembre 2020 Il leader della Lega, Matteo Salvini, fa una diretta Facebook a poche ore ... Leggi su leggo

AnnalisaChirico : Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal dopoguerra, il premier Conte mostra di non avere contezza… - fattoquotidiano : Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato, in motoscafo, al Lido di Venezia per assistere alla proiezione de… - LegaSalvini : BRAVO CAPITANO! ?? - Noovyis : (Salvini mostra la camicia strappata e il rosario rotto dopo l’aggressione a Pontassieve: “Sto bene, nessuna paura.… - Affaritaliani : Salvini mostra camicia strappata e rosario rotto dopo l'aggressione a Pontassieve -