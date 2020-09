Quel focolaio libico che può mettere ko l’Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Vi prego, aiutateci! Qui la popolazione sta soffrendo!” La conversazione con Mansour Khawad è terminata con questo appello, un grido di aiuto che ha voluto lanciare tramite la nostra testata per far comprendere la gravità della situazione sanitaria in Libia. Mansour è un ragazzo che viene da Ghat, nel profondo sud del Paese. È innamorato … Quel focolaio libico che può mettere ko l’Italia InsideOver. Leggi su it.insideover

mauriziofabi99 : RT @nicozero5N0VE: @DrenaLaPalude @PaolaSimonin Anche quel grande focolaio al #Billlionaire da #Briatore in piena Estate è stranissimo Ma i… - nicozero5N0VE : Anche quel grande focolaio al #Billlionaire da #Briatore in piena Estate è stranissimo Ma il virus non moriva dopo… - nicozero5N0VE : @DrenaLaPalude @PaolaSimonin Anche quel grande focolaio al #Billlionaire da #Briatore in piena Estate è stranissimo… - Depeched85 : Quel posto sarà il focolaio di qualche nuovo virus elidemico mark my words #90giorniperinnamorarsi - bonfigliolimas2 : -