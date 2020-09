Quattordicena e settimanena e l’ormai inutile tortura (Di mercoledì 9 settembre 2020) Quattordicena e settimanena e l’ormai inutile tortura – I francesi hanno ridotto la quarantena per il Covid a soli sette giorni invece di quattordici come in Italia. Non so chi ha ragione sulla durata, ma a me non va bene che si continui a chiamare quarantena quel confinamento che non dura quaranta giorni. Chiamiamola Quattordicena, e i francesi la chiamino settimanena o settena. Io la quarantena, quella vera che durava quaranta giorni, l’ho fatta settant’anni fa, allo Spallanzani, in quanto portatore sano di difterite. Stavo benissimo e mi hanno torturato inutilmente per quaranta giorni. Portatore sano significa che avevo gli anticorpi (chissà come li accertavano allora) e non ero sintomatico e tanto meno contagioso. (Ard) Leggi su romadailynews

