Pres. FIGC: "Ok alla conferma delle 5 sostituzioni su richiesta della Lega" (Di mercoledì 9 settembre 2020) (ANSA) - ROMA, 09 SET - "E' arrivata la richiesta della Lega di A di applicare le cinque sostituzioni per la stagione 2020/21. Posso dire oggi che anche nel nostro campionato ci saranno le cinque sostituzioni da subito". Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Pres. FIGC: 'Ok alla conferma delle 5 sostituzioni su richiesta della Lega' - infoitsport : Pres. FIGC dopo incontro con Conte: 'Stadi riaperti in modo graduale, ma prima la scuola' - sscalcionapoli1 : Pres. FIGC dopo incontro con Conte: “Stadi riaperti in modo graduale, ma prima la scuola” - sscalcionapoli1 : Perché ADL ha citato Conte? Il Premier ha incontrato Pres. FIFA e FIGC per il sostegno economico - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali Pres. FIGC dopo incontro con Conte: “Stadi riaperti in modo… -