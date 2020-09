Pomeriggio 5, un'ospite gela Barbara d'Urso e il pubblico con una frase shock (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Loredana Favoloso gela lo studio di Pomeriggio 5 con una frase shock su Eliana Michelazzo. Barbara d'Urso si scaglia contro l'ospite in studio. Leggi su comingsoon

AdeleBudina : RT @Nicola_Pedrazzi: Oggi pomeriggio sarò ospite a #Pantagruel (@Radio3tweet) insieme a @_stefanoromano. Si parla della città di #Tirana e… - GibelliTiziana : RT @staff_M_Fedriga: Questo pomeriggio alle 15.30 ospite di #TizianaPanella in diretta a @tagadala7 . ?? Streaming: - AlicePenzavalli : Ieri Antonella Mosetti era ospite a Pomeriggio 5, oggi a #OggiÈUnAltroGiorno - antserena : RT @staff_M_Fedriga: Questo pomeriggio alle 15.30 ospite di #TizianaPanella in diretta a @tagadala7 . ?? Streaming: - tagadala7 : RT @staff_M_Fedriga: Questo pomeriggio alle 15.30 ospite di #TizianaPanella in diretta a @tagadala7 . ?? Streaming: -