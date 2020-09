Paolo, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Paolo è la new entry nel parterre dei cavalieri di Uomini e Donne. Ha 62 anni. Capelli lunghi, occhi scuri. Abita a Vicenza. Ha lavorato con concessionarie d'auto ed ora lavora con due amici inseriti nel settore. Prestanza fisica quasi giovanile, si è presentato a Gemma Galgani come suo corteggiatore nella puntata del 9 settembre 2020.A lei si è rivolto riempendola di complimenti sin da subito "Gemma è molto più bella dal vivo che in televisione" e citando il suo rinnovo estetico ha affermato "Ha fatto un bel lavoro"Paolo, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne 09 settembre 2020 15:04. Leggi su blogo

trash_italiano : Cast ufficiale #GFVIP UOMINI Francesco Oppini Tommaso Zorzi Paolo Brosio Fausto Leali Pierpaolo Petrelli Enock Ba… - toysblogit : Paolo, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne - lisameyerildra1 : Ah non so a chi interessa ma al San Paolo di Milano fanno un corso di chirurgia robotica, mioddioooo sarebbe il mio sogno da sempre ?? - see_lallero : Paolo, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne - proprioimeglio : @granelli_paolo @LucaBizzarri @GarauSilvana @serebellardinel @Alessan05695937 @ADeborahF @Cortez1958 @d_acierno… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo chi Paolo, Uomini e Donne, chi è Gossipblog.it Notturno, 3 anni nei territori di confine Medio Orientali creano un film

Dieci minuti d'applauso a Venezia per l'ultimo documentario di Gianfranco Rosi che di nuovo racconta una realtà di confine e, senza retorica, le conseguenze psicologiche della guerra Il cineasta itali ...

Pini abbattuti a Cagliari, Truzzu: “Erano pericolanti, non voglio avere morti sulla coscienza”

I pini abbattuti in viale Buoncammino a Cagliari? “Erano pericolosi, è stato certificato dagli agronomi. Non voglio avere morti sulla coscienza”. È netto il sindaco Paolo Truzzu. Ieri le proteste dell ...

Dieci minuti d'applauso a Venezia per l'ultimo documentario di Gianfranco Rosi che di nuovo racconta una realtà di confine e, senza retorica, le conseguenze psicologiche della guerra Il cineasta itali ...I pini abbattuti in viale Buoncammino a Cagliari? “Erano pericolosi, è stato certificato dagli agronomi. Non voglio avere morti sulla coscienza”. È netto il sindaco Paolo Truzzu. Ieri le proteste dell ...