Paliano | in duemila alla fiaccolate per Willy

PALIANO. Era un giorno terribile per sospendere il raccoglimento con cui sono chiusi in casa, socchiudendo la porta sul clamore esploso dopo la morte del loro Willy. Era il giorno dell’autopsia, eppur ...

Omicidio Colleferro, il comune di Artena: “Qui non siamo razzisti, vicini alla famiglia di Willy”

"Ribadendo tutto il nostro dolore, la nostra solidarietà e la nostra vicinanza alla famiglia di Willy do Nascimento Ribeiro e all'intera comunità di Paliano, ci teniamo a sottolineare che non appartie ...

