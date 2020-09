Omicidio Scavelli, le deputate Pd Bruno Bossio e Rotta: "Si faccia chiarezza" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le deputate del Pd Enza Bruno Bossio e Alessia Rotta hanno presentato una interrogazione al ministro degli Esteri sul caso della donna italiana uccisa in Svizzera . "Chiediamo sia fatta completa luce sul... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Scavelli Omicidio Scavelli, il legale: «Il governo italiano intervenga su quello svizzero Corriere della Calabria Gallo: salvati 3 bambini

E' stata uccisa da un 22enne svizzero, con problemi psichiatrici, che è entrato nell'abitazione dove lei lavorava come governante e baby-sitter in Svizzera. La donna ha tentato di difendere la bambina ...

Baby sitter italiana uccisa in Svizzera. Il coraggio di Teresa Scavelli

Ha affrontato il suo assassino per salvare i bambini a cui stava facendo da baby sitter. Teresa Scavelli, 46enne originaria della Calabria, è stata uccisa a San Gallo, nel cantone tedesco della Svizze ...

E' stata uccisa da un 22enne svizzero, con problemi psichiatrici, che è entrato nell'abitazione dove lei lavorava come governante e baby-sitter in Svizzera. La donna ha tentato di difendere la bambina ...