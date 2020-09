Miriam Leone, addio rosso: il cambio look sorprende i suoi fan (Di mercoledì 9 settembre 2020) Miriam Leone ha deciso di cambiare radicalmente il suo look. I fan, alla vista del mutamento, sono rimasti senza parole per la sua bellezza. Miriam Leone (fonte Instagram @mirimeo)L’ex Miss Italia non passa mai inosservata. Qualsiasi cosa Miriam faccia è sempre molto seguita dai suoi fan che la apprezzano tantissimo. Da quando l’attrice ha partecipato al concorso di bellezza, la sua carriera ha avuto una svolta epocale. Innanzitutto è diventata un’attrice di successo, ma a questo ha anche affiancato l’attività di modella e indossatrice. Molti sono i brand che le chiedono di collaborare insieme, in quanto i suoi lieamenti delicati e quegli occhi profondi si addicono a diverse campagne. A ... Leggi su chenews

fvnzioniamo : porca troia se dopo quella cessa di stella manente non chiamano miriam leone sul red carpet tiro giù tutti i santi in ordine alfabetico - GossipItalia3 : Miriam Leone incanta con il top-gioiello: «Tutte le altre restino a casa» #gossipitalianews - Busonzio : RT @nebulosa_mente: Piacere, Miriam Leone - nebulosa_mente : Piacere, Miriam Leone - zazoomblog : Miriam Leone esagerata: lato “A” in bella mostra e sguardo ammaliante - #Miriam #Leone #esagerata: #bella -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone Miriam Leone cambia look: addio rosso, ora ha i capelli sui toni del biondo dorato Donna Fanpage Miriam Leone cambiamento di look drastico: come mai? [FOTO]

Miriam Leone ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra tutta la sua bellezza. Questa però non è una novità, l’attrice ha cambiato look! Ha deciso di abbandonare il colore con cui era ...

Chi è l’ex fidanzato di Miriam Leone? Stava con Fernanda Lessa [FOTO]

Il suo nome è Davide Dileo, conosciuto con il nome d’arte Boosta, ed è l’ex fidanzato di Miriam Leone. I due hanno avuto una lunga storia d’amore, nata sotto i riflettori. Si sono infatti conosciuti d ...

Miriam Leone ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra tutta la sua bellezza. Questa però non è una novità, l’attrice ha cambiato look! Ha deciso di abbandonare il colore con cui era ...Il suo nome è Davide Dileo, conosciuto con il nome d’arte Boosta, ed è l’ex fidanzato di Miriam Leone. I due hanno avuto una lunga storia d’amore, nata sotto i riflettori. Si sono infatti conosciuti d ...