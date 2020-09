Lombardia, l’intervento di Baffi (Italia viva) in difesa di Fontana: “Presidente, qui le devono delle scuse” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Presidente, qui le devono delle scuse“. E ancora: “Trovo un atto di crudeltà addossare a una persona la responsabilità di 16mila morti”. Sono le parole di Patrizia Baffi, consigliera di Italia viva, che ieri è intervenuta in Consiglio regionale per difendere Attilio Fontana, nei confronti del quale si stava discutendo la mozione di sfiducia (poi respinta). Alle parole di Baffi, i consigliere di centrodestra si sono alzati in piedi ad applaudirla. L'articolo Lombardia, l’intervento di Baffi (Italia viva) in difesa di Fontana: “Presidente, qui le devono delle scuse” proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano

