Lesbo brucia, in fiamme il più grande campo profughi d’Europa (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – Nella notte si sono sprigionate le fiamme in più punti del campo profughi di Moria, sull’isola di Lesbo. Accoglie quasi tredicimila richiedenti asilo, quattro volte la sua capienza. Leggi su dire

AaronHLandau : RT @GeopoliticalCen: Brucia la baraccopoli di Moria a Lesbo, dove vivono gli immigrati giunti in Grecia dalla vicina Turchia. - SonnoRagione : RT @GeopoliticalCen: Brucia la baraccopoli di Moria a Lesbo, dove vivono gli immigrati giunti in Grecia dalla vicina Turchia. - Ralfmacher : RT @GeopoliticalCen: Brucia la baraccopoli di Moria a Lesbo, dove vivono gli immigrati giunti in Grecia dalla vicina Turchia. - alinatede : RT @GeopoliticalCen: Brucia la baraccopoli di Moria a Lesbo, dove vivono gli immigrati giunti in Grecia dalla vicina Turchia. - GeopoliticalCen : Brucia la baraccopoli di Moria a Lesbo, dove vivono gli immigrati giunti in Grecia dalla vicina Turchia. -

Ultime Notizie dalla rete : Lesbo brucia Lesbo brucia, in fiamme il più grande campo profughi d'Europa - DIRE.it Dire